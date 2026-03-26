КС образува дело по искането на кабинета за наложените от парламента мерки срещу скъпите горива

Конституционният съд образува дело по искането на кабинета, свързано с решението на парламента за мерките срещу поскъпването на горивата.

Правителството оспорва като противоконституционно решението на Народното събрание от 13 март, с което депутатите задължиха Министерския съвет да предприеме конкретни действия за справяне с ценовия натиск при суровия петрол и природния газ.

От кабинета уточняват, че подкрепят целта на решението, но не и неговата правна форма. Според служебния финансов министър Георги Клисурски проблемът е в начина, по който парламентът се намесва в правомощията на изпълнителната власт.

Делото е заведено под номер 8/2026 г., като докладчик е съдия Сашо Пенов.