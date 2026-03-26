КС образува дело по искането на кабинета за наложените от парламента мерки срещу скъпите горива

Конституционният съд образува дело по депозираната от президента оставка, КС образува дело по искането на кабинета за наложените от парламента мерки срещу скъпите горива

Конституционният съд образува дело по искането на кабинета, свързано с решението на парламента за мерките срещу поскъпването на горивата.

Правителството оспорва като противоконституционно решението на Народното събрание от 13 март, с което депутатите задължиха Министерския съвет да предприеме конкретни действия за справяне с ценовия натиск при суровия петрол и природния газ.

От кабинета уточняват, че подкрепят целта на решението, но не и неговата правна форма. Според служебния финансов министър Георги Клисурски проблемът е в начина, по който парламентът се намесва в правомощията на изпълнителната власт.

Делото е заведено под номер 8/2026 г., като докладчик е съдия Сашо Пенов.

