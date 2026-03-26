Трафикът е интензивен на „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили

Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили за Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.

Възстановено е движението през „Дунав мост“ при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

На обекта се работи ежедневно като целта е в почивните дни за Великден, които тази година са от 10 до 13 април, движението по Дунав мост при Русе да е без ограничения в двете платна. Предвижда се в последния работен ден – на 9 април, да бъде възстановено преминаването в участъка, в който в момента се работи. По този начин на шофьорите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението.

След почивните дни за Великден строително-монтажните работи ще продължат в последните 320 метра от съоръжението, в платното за Румъния.

Основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи и без спиране на движението. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ препоръчват на шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/час. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция.

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.