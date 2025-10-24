В началото на 2026 г. ще се избере изпълнител на разширението на пътя към ГКПП „Лесово“

В началото на 2026 г. ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за уширяване до четири ленти на пътя към граничен пункт „Лесово“. Това коментира днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на посещение в община Болярово (област Ямбол).

До започване на реалните строителни дейности пътят ще бъде поддържан и асфалтиран, а най-тежките участъци – приведени във вид, осигуряващ безопасно движение.

В тази връзка регионалният министър подчерта и важността от приемането на държавен бюджет за следващата година, за да има средства за пътна инфраструктура.

Според министър Иван Иванов наличието на мнозинство, въпреки моментни трусове, е гаранция за приемането на този бюджет.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха, че

през следващата седмица ще се обследва път I-7 Ямбол – Лесово за планиране на бъдещ основен ремонт.

От 27 октомври между 8 ч. и 16:30 ч. със специализирана техника ще се извършват необходимите дейности, като трафикът няма да бъде ограничаван. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразено скорост, тъй като по трасето ще има бавнодвижеща се специализирана техника.

Целта на планираните работи е установяване на експлоатационните качества на участъка от 245-и до 322-и на път I-7 и показателите за пътна безопасност. Обследването ще включва измерване на основните характеристики на пътя, които имат пряко отношение за безопасността – надлъжна равност, носимоспособност на пътя, средна дълбочина на макротекстурата на повърхността на настилката и т. н. Получените данни ще са основа за бъдещо проектиране и изграждане на пътна инфраструктура. Въз основа на тях ще се правят анализи на пътните отсечки, които са заложени в плановете на Агенция „Пътна инфраструктура“ за основен ремонт като дългосрочна мярка.

Предстои същото обследване да бъде извършено и на участък от първокласния път I-9 Дуранкулак – Малко Търново.

Обследването ще се извърши от специализирано дружество, което е избрано след процедура по Закона за обществените поръчки – „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ” ООД.

Най-близките населени места до Граничния контролно-пропускателен пункт Лесово – Хамзабейли са селата: Лесово в България (7 км) и Хамзабейли в Турция (4.7 км). Пунктът свързва град Елхово, област Ямбол с турския град Лалапаша, както и Ямбол с Одрин.

Официалното откриване на Лесово – Хамзабейли беше на 19 юни 2005 година. С новия контролно-пропускателен пункт се облекчи натовареността на основната сухопътна връзка между България и Турция – ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле, и се създадоха по-благоприятни условия за обслужване на пътниците и товарните автомобили.