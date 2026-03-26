Държавата прехвърля 32 имота на София за проекта „Зеления ринг“

Зелен ринг София

Областният управител на София Вяра Тодева подписа договор с кмета на София Васил Терзиев за прехвърлянето на 32 имота, държавна собственост на столична община. Имотите се предоставят за реализирането на проекта „Зеления ринг“ – близо 30-километрова зелена връзка, която ще позволи обиколка на София пеша в рамките на един ден или с велосипед за около час и половина. 

Първият участък от реализацията ще бъде от гара „Пионер“ до бул. „Шипченски проход“. Следващият етап включва възлагане на изработването на технически проект и избор на изпълнител. В момента се подготвя задание за проектиране. Планира се строителството на първата отсечка да стартира в края на 2026 г. Паралелно с това Столична община работи и по подготовката на още три участъка от бъдещия линеен парк. В процес на подготовка е и изменение на уличната регулация в НПЗ „Средец“ (промишлена зона), което ще осигури непрекъснатостта на трасето. В този участък Зеленият ринг ще свърже кварталите „Красна поляна“ и „Сердика“ с „Лагера“, „Белите брези“, „Красно село“ и „Славия“, уточняват от общината.

„Зеленият ринг не е идея „някой ден“. Той е план как свързваме кварталите, хората и зелените пространства тук и сега”, подчертава кметът Васил Терзиев.

