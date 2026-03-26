Собственикът на приложението Temu – PDD, отчете неочакван спад на печалбата

Собственикът на приложението Temu – китайската компания PDD, отчете спад на печалбата в края на 2025 г., основно заради засилената конкуренция на вътрешния пазар. През четвъртото тримесечие положителният финансов резултат е намалял с 11% до 24.54 млрд. юана (около 3.56 млрд. долара).

В същото време приходите са се увеличили с 12% и достигат 123.91 млрд. юана, което показва, че бизнесът продължава да расте, но с по-ниска ефективност. Резултатите са под очакванията на анализаторите, които прогнозираха по-висока печалба.

От компанията обясняват, че продължават да инвестират сериозно в развитието си, особено във веригата за доставки, за да останат конкурентни в дългосрочен план.

„Тъй като външната среда и конкурентната обстановка се променят бързо, компанията ще продължи да търси нови възможности и да инвестира“, каза Джун Лю. „Тези инвестиции са дългосрочни и неизбежно ще се отразят на финансовите ни резултати.“

От PDD вече предупредиха, че подобни инвестиции могат временно да натиснат печалбите, тъй като компанията се опитва да задържи търговците си и да не ги изгуби в полза на конкуренти.

В същото време международният бизнес на Temu показва признаци на подобрение. Според анализатори, продажбите са се увеличили около празниците, а пазарите в САЩ и Европа се представят стабилно.

Основната част от приходите на PDD обаче все още идва от Китай, където платформата Pinduoduo изпитва трудности заради силната конкуренция от гиганти като Alibaba и JD.com.