Деница Величкова обсъди с финфлуенсърите рисковете при създаване на съдържание

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Деница Величкова се срещна с едни от най-популярните създатели на дигитално съдържание в България, съобщават от регулатора. Общият брой на последователите им надвишава 250 000 души.

Събитието, организирано в партньорство с Българската асоциация на създателите на съдържание – „От Рийл към регулация“, беше част от кампанията „Инвестирай безопасно“ на Комисията за финансов надзор. Експертите на регулатора се фокусираха върху рисковете, които носи комуникацията на финансовите продукти и особено върху препоръките за вложения, които авторите на такова съдържание дават към своите читатели, зрители или слушатели.

„Днес поставяме началото на по-близък и открит диалог между Комисията за финансов надзор и вас – дигиталната общност.

Най-важната ни цел е заедно да създадем среда, в която потребителите на финансови услуги да се чувстват безопасно. Ще помогнем с целия инструментариум на КФН – съдържанието, което създавате на финансови, инвестиционни или крипто теми, да бъде полезно, но и отговорно спрямо цялото общество“, посочи Деница Величкова.

Регулацията никога не е самоцелна, тя цели създаването на ясна и предвидима среда,

от която КФН и създателите на дигитално съдържание са неизменна част, отбеляза заместник-председателят на комисията.

Мария Емануилова, началник на отдел „Преструктуриране и анализи“ представи пред участниците препоръките към „финфлуенсърите“ на европейския надзорен орган ESMA. Финансовите продукти могат да носят значителни рискове и неточната или подвеждаща информация може да има сериозни последствия. ESMA обръща особено внимание на прозрачността при платени партньорства и лични интереси, точността на публикуваната информация и правилното представяне на рисковите инвестиции. „Бъдете честни, ясни и информирани, като проверявате надеждността на продуктите и платформите, за които публикувате“, заяви Мария Емануилова.

Значителен интерес сред участниците предизвика

темата за най-сериозните рискове пред търговията с ценни книжа,

с особен акцент върху криптовалутите и дигиталните разплащания. Десислава Ласкова, директор на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност – инвестиционни посредници и доставчици на услуги за криптоактиви“ заяви, че „тревожен сигнал е, все по-често появяващите се измами с имената на реални компании, които са дублирани или копирани от фалшиви дружества“.

Създателите на дигитално съдържание споделиха, че често се спекулира с техните имена, като целта е потребителите да бъдат измамени. Този факт подчертава колко важна е финансовата грамотност и способността на хората да разпознават подвеждащи схеми и рискове в онлайн средата. По социално-отговорната кауза на Комисията пред аудиторията говори д-р Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“. Тя представи инициативата „Инвестирай безопасно“, нейната идея и развитието ѝ във времето. Беше презентиран и новият сайт на инициативата, както и неговите основни функционалности.

Задълбочаването на диалога и продължаването на партньорството чрез различни инициативи бяха сред заключителните акценти в изказването на Деница Величкова. В края на събитието тя заяви, че

„в дигиталната ера доверието се изгражда с един пост – и се губи със същата скорост“.

Комисията за финансов надзор ще продължи активно да комуникира с дигиталната общност, както и да прилага последователни мерки за повишаване на прозрачността и доверието на пазара, отбелязват от регулатора. Чрез инициативи като „Инвестирай безопасно“ КФН затвърждава своята водеща роля в създаването на сигурна и предвидима среда, в която информираният избор на потребителите е приоритет.