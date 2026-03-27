Ваня Бедрова от Euronews по време на „Медийните класове“: Продуцентът на новините е човекът оркестър

Процудентът на новините е човекът оркестър. Той трябва да има много добра и техническа, и редакционна култура, за да може да вземе една идея и да я превърне в телевизионен продукт. Такива хора се създават с дългогодишна практика. Това обясни Ваня Бедрова – програмният директор в Euronews – на студенти в УНСС в рамките на деветото издание на „Медийните класове“.

Тази инициатива, организирана от катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС, тази година се провежда в памет на колегата ни от „Банкеръ“ – Иван Рачев.

Ваня Бедрова поясни, че продуцентът на новините трябва предварително да изпрати екипи на мястото на събитието, от което те ще предават, да ги информира кого първи ще включи, в какъв момент и за каква информация. Призна и че това е доста инфарктна работа, тъй като трябва да се реагира много бързо, предвид факта, че новините в Euronews са на всеки кръгъл час.

В телевизията в България работят 87 души, като за сравнение Ваня Бедрова даде Румъния, където екипът е от над 300 души, но там принципно ситуацията е по-особена, тъй като румънската Euronews е част от държавната им телевизия. В Албания екипът по численост е съпоставим с българския, а в Гърция и Испания има кореспондентски бюра и няма целодневна програма.

Бедрова обясни на студентите, че днес журналистът не произвежда „статия“ или „репортаж“, а съдържание, което трябва да е достъпно на различни платформи. След това даде пример с повишаването на цените на тока.

В телевизията тази тема ще бъде разработена с 2-минутен репортаж с няколко мнения, с инфографика, с включване на репортера от домакинство, което е посетил, за да покаже как му се отразява повишаването на цените. На уебсайт същата тема ще е анализирана с вградено видео и линкове към източници и интерактивна карта по региони.

В Instagram – ще има инфографика – „начинът да намалиш сметката“ или 60-секунден клип със субтитри. Подкастът ще бъде интервю с енергиен експерт, като то ще продължи 20 минути, без визуализация. И последната опция – бюлетинът – ще представлява кратки новини с обем от 200 думи, като към тях ще има линк към оригиналния, несъкратен текст.

Бедрова разказа и за специализираните предавания на Euronews Bulgaria – „Биз(д)нес“, което е всеки ден от 6.45 часа и 19.10 часа; за най-гледаното от по-младата аудитория предаване „Код Иновации“, което е всеки четвъртък от 16.30 часа и за „Е-кономика“, което към момента е архивирано.

Програмният директор на Euronews Bulgaria обясни на студентите, че от есента се очаква да стартират нови подкасти и тогава има голяма вероятност да търсят нови кадри. Студентите биха могли да изкарат и летния си стаж в телевизията, за което получиха покана от Ваня Бедрова.

Тя ги насърчи да опитат, отбелязвайки, че, като им стане интересно, няма да ги уплашат никакви неудобства, дори ранните ставания. Самата тя призна, че като един от продуцентите на сутрешните предавания, се събужда в 4.30 часа, за да бъде в 5.30 часа в телевизията. А каква е причината да го прави и да си обича работата, стана ясно от няколкото мотивиращи послания, които Бедрова сподели в презентацията си пред студентите:

„Силата да определяш какво е новина, е може би най-голяма власт, която журналистът има“ на Уолтър Кронкайт.

„Журналистът не е историк, но не е и вестникарски фотограф – снимащ само това, което вижда. Той е посредник между събитието и аудиторията“ на Уолтър Липман.

„Икономиката е твърде важна, за да бъде оставена на икономистите“ на Хаджун Джанг.

За последното едва ли имаше нужда Ваня Бедрова да убеждава студентите. След срещата си с програмния директор в Euronews те продължиха с редовните си лекции в УНСС, със силен акцент върху икономически и финансови дисциплини.

Срещата със следващия лектор в „Медийните класове“ – Иван Нончев, главен редактор на “Мениджър Нюз” – ще е на 1 април (сряда) от 16.00 часа в зала 211К в УНСС.