МВР задържа жената, която наръга четирима души в София

След часове издирване Министерство на вътрешните работи (МВР) успя да установи и да задържи жената, която наръга четирима души при две последователни нападения в центъра на София в четвъртък вечерта.

Това стана, след като СДВР пусна снимка и молба за помощ. „Молим гражданите, които разпознаят лицето от снимката и могат да помогнат с информация за местонахождението му, да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана“, призоваха от СДВР.

Часове по-късно от МВР написаха: „Жената от снимката е установена и задържана! СДВР благодари за оказаното съдействие!“.

Преди това стана ясно, че жена е нападнала с нож четирима души в центъра на София при две последователни атаки – първата е била пред метростанция „Стадион Васил Левски“, а втората – на автобусна спирка до хотел „Хемус“.

Първият сигнал е подаден в 19:29 ч. за двама ранени мъже на 63 и 65 години, и двамата германски граждани, с наранявания в горната част на тялото. Те са откарани с линейки в „Пирогов“, където са им направени прегледи и изследвания. Установено е, че травмите им изискват операция, но към момента няма опасност за живота им.

По-късно бе съобщено, че 63-годишният мъж, който е бил опериран, е прекарал нощта спокойно и остава за лечение във Втора хирургична клиника на болница „Пирогов“. Другият пострадал – 65-годишният му сънародник, е бил обработен хирургически и вече е изписан.

Около 15 минути след първия сигнал е подаден втори – за нападение при спирка на автобус 94 до хотел „Хемус“, където са били ранени две млади жени, също германски гражданки. Те са откарани във Военномедицинка академия. От болницата съобщават, че жените са на 26 и 30 години и имат прободни рани по ръцете, като няма опасност за живота им.

Според версията, по която работи СДВР, нападението е било продиктувано от съчетание на ксенофобия и психични проблеми.