В неделя сутрин минаваме към лятно часово време

На 29 март 2026 г., в неделя, точно в 03:00 часа сутринта преминаваме към лятно часово време, като местим часовниците с един час напред. Това се прави въз основа на решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз от 19 март 2001 година.

През 2018 г. Европейският съюз започна обсъждане дали да се запази смяната на времето или да се въведе само едно постоянно часово време. Много държави се обявиха за премахване на тази практика заради неблагоприятното ѝ влияние върху здравето. Пандемията от коронавирус обаче прекъсна обсъжданията по темата.

За да се премахне смяната на часовото време, страните от Европейския съюз трябва да постигнат съгласие кое време да използват постоянно. Някои държави по света, като Турция, Русия и Перу, вече са се отказали от тази практика.

Основният проблем е, че организмът се нуждае от време, за да се приспособи към промяната – понякога до една-две седмици. В този период хората често изпитват умора, главоболие, разсеяност и общо неразположение.

Лятното часово време ще бъде в сила до 24 октомври 2026 г., а в нощта срещу 25 октомври ще се върнем към астрономическото време, като преместим часовниците с един час назад.