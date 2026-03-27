РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Руският бизнес предупреждава Путин за икономически щети от ограниченията върху мобилния интернет

Владимир Путин изрази готовност да се срещне с Тръмп в Будапеща, Руският бизнес предупреждава Путин за икономически щети от ограниченията върху мобилния интернет

Представители на индустрията в Русия алармираха президента Владимир Путин, че ограниченията върху мобилния интернет започват да имат сериозни негативни последици за икономиката и ежедневието на хората, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По време на среща в Москва председателят на индустриалния съюз Александер Шохин подчерта, че макар мерките да са свързани със сигурността, е необходимо да се намери по-балансиран подход. Според него бизнесът подкрепя развитието на местни дигитални решения, но ограниченията върху чуждестранните технологии трябва да се въвеждат предвидимо и съобразено с реалните възможности на руските алтернативи.

Засега няма публичен коментар от страна на Кремъл. В същото време ограниченията предизвикват недоволство сред гражданите, тъй като затрудняват услуги като онлайн плащания, банкови операции, доставки и транспортни приложения. Появиха се и информации за възможно блокиране на Telegram.

Руските власти обясняват мерките с нуждата от защита срещу атаки с дронове и ракети от страна на Украйна. Въпреки това дори медии, близки до властта, предупреждават, че прекомерният контрол може да забави развитието на интернет икономиката и да даде прекалено голяма власт на силовите структури върху ключови технологии.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.