Руският бизнес предупреждава Путин за икономически щети от ограниченията върху мобилния интернет

Представители на индустрията в Русия алармираха президента Владимир Путин, че ограниченията върху мобилния интернет започват да имат сериозни негативни последици за икономиката и ежедневието на хората, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

По време на среща в Москва председателят на индустриалния съюз Александер Шохин подчерта, че макар мерките да са свързани със сигурността, е необходимо да се намери по-балансиран подход. Според него бизнесът подкрепя развитието на местни дигитални решения, но ограниченията върху чуждестранните технологии трябва да се въвеждат предвидимо и съобразено с реалните възможности на руските алтернативи.

Засега няма публичен коментар от страна на Кремъл. В същото време ограниченията предизвикват недоволство сред гражданите, тъй като затрудняват услуги като онлайн плащания, банкови операции, доставки и транспортни приложения. Появиха се и информации за възможно блокиране на Telegram.

Руските власти обясняват мерките с нуждата от защита срещу атаки с дронове и ракети от страна на Украйна. Въпреки това дори медии, близки до властта, предупреждават, че прекомерният контрол може да забави развитието на интернет икономиката и да даде прекалено голяма власт на силовите структури върху ключови технологии.