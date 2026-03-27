Два доклада са изпратени в МВР след проверките на МРРБ в АПИ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов съобщи, че е спрял обществена поръчка за мантинели заради сериозни нарушения. По думите му техническите изисквания са били изготвени така, че да отстранят всички кандидати и да остане само един изпълнител. Той допълни, че вече е предал доклад по случая на служебния вътрешен министър Емил Дечев.

Министърът обясни, че всички плащания на Агенция „Пътна инфраструктура“ се извършват по вече сключени договори за ремонт и поддръжка, като повечето от тях са подписани в края на 2024 г. и през пролетта на 2025 година. Той посочи, че служебното правителство е спряло плащанията, за да се проверят договорите и финансовото състояние на агенцията, но след приключване на проверките е разпоредил те да бъдат възобновени.

Найденов разясни и как се разпределят средствата за пътни ремонти – държавата финансира 33 участъка за период от четири години, като общата стойност на възложените дейности е около два милиарда двеста шестдесет и два милиона лева. „Като е възложена повече работа, доброто управление изискваше още миналата година, щом се вижда, че свършват парите, да не се подписват анекси за още 1 милиард отгоре, за да си осигурят същите фирми финансиране, а да бъде пусната обществена поръчка. Това сега ние ще направим. Анексите не могат да бъда спрени, докато няма нови обществени поръчки и договори”, обясни служебният регионален министър в ефира на „Нова телевизия“.

Той уточни, че към момента могат да бъдат отпуснати следните пари: за март – 34 милиона, за април – 80 милиона, за май – 17 милиона, а ограниченията идват от удължителния бюджет.

Особено внимание регионалният министър обърна на т.нар. превантивни ремонти, за които по думите му са изразходвани 42% от средствата. Тези дейности включват полагане на тънък слой нов асфалт без работа по основната конструкция на пътя, което според него замества основен ремонт за сметка на качеството.

Найденов добави, че фирми с договори за текущ ремонт и поддръжка започват да извършват основни ремонти без необходимите проекти и без провеждане на конкурс, използвайки същите средства.

По казуса с „Джиро д’Италия“, при който стойността на пътния ремонт нарасна от около 10 млн. евро до 55 млн. евро, Найденов заяви, че увеличението е определено от едни и същи служители по субективна преценка „под благородната сянка на това всички да видят какви хубави пътища имаме“.

По случая се извършва нова проверка и трети оглед, като целта е разходът да бъде върнат към първоначално предвидените средства. „Няма да похарча 40 милиона за едно състезание. Има други проблеми по пътищата“, заяви Найденов.

