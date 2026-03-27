Подготвя се директна среща между САЩ и Иран

Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че се подготвя директна среща между САЩ и Иран с цел намиране на решение на конфликта. По думите му разговорите може да се проведат скоро в Пакистан, като досега е имало само непреки контакти, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Берлин изразява готовност да се включи в осигуряването на безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток след края на войната, но подчертава, че първо трябва да се постигне прекратяване на конфликта.

В същото време напрежението в региона остава високо. Иранската милиция „Басидж“ е възпрепятствала преминаването на кораби през протока и поддържа позицията, че той остава затворен за съдове, свързани със САЩ, Израел и техните съюзници.

Паралелно с това германската страна обвини Русия, че подпомага Иран с разузнавателна информация, а президентът Владимир Путин се опитва да използва конфликта, за да отклони вниманието от войната в Украйна.

От своя страна американският президент Доналд Тръмп постави ултиматум на Техеран да отвори Ормузкия проток до началото на април, в противен случай предупреди за възможни удари по иранската енергийна инфраструктура.