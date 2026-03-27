Здравословно ли е наистина да ядеш по една ябълка на ден?

Центъра за контрол и превенция на заболяванията препоръчва възрастните да консумират между една и половина и две чаши плодове на ден. В зависимост от предпочитаните от вас плодове, това може да означава доста голямо количество! Можете да покриете поне половината от това изискване с една ябълка, която се счита за около 1 чаша плод. В крайна сметка всички знаем старата поговорка: „Една ябълка на ден държи доктора далеч.“

Но въпросът остава: макар че плодовете, включително ябълките, като цяло са здравословни, добра идея ли е наистина да ядете по една всеки ден? За да разберем по-добре от какво наистина има нужда тялото ни, се обърнахме към нутриционистката Lauren Manaker, MS, RDN, за да разберем дали една ябълка на ден наистина държи доктора далеч.

Какви са ползите за здравето от ябълките?

„Ябълките предлагат редица ползи за здравето, включително подпомагане на сърдечното здраве, на имунната функция и намаляване на възпалението“, споделя Манакър. Тя отдава значението на витамин C за подкрепата на имунната система и на флавоноидите (вид антиоксиданти) за намаляване на риска от сърдечни заболявания.

Макар хранителният състав да варира според вида ябълка, една средна Golden Delicious е предимно вода. Една ябълка съдържа приблизително 96 калории, 23 грама въглехидрати (17 от които са захари) и около 4 грама фибри. Тези фибри, особено разтворимите като пектина, могат да помогнат за регулиране на нивата на кръвната захар и да подпомогнат здравето на червата.

Здравословно ли е да ядете ябълка всеки ден?

„Яденето на ябълка всеки ден може да бъде изключително полезно, тъй като ябълките са богати на хранителни вещества и съдържат фибри, витамини и антиоксиданти“, казва Манакър. „Тъй като повечето хора не консумират препоръчителните количества плодове и зеленчуци дневно, изграждането на навик да се яде по една ябълка на ден може да е много добро нещо.“

Само не забравяйте да ги измивате. „Консумацията на немити ябълки може да крие риск от излагане на пестициди, затова се препоръчва те да се измиват добре“, отбелязва тя. Ябълките често попадат в списъци с продукти с по-високо съдържание на остатъчни пестициди, като „Dirty Dozen“ на Environmental Working Group. Изплакването им под вода и, когато е възможно, изборът на био варианти може да помогне за намаляване на този риск.

Може ли да се прекали с ябълките?

„Макар ябълките да са здравословни, прекомерната им консумация може да доведе до излишен прием на калории или храносмилателни проблеми заради високото съдържание на фибри и естествени захари“, обяснява Манакър.

За повечето хора е трудно да се стигне до вредно количество. Въпреки това тя предупреждава, че твърде много фибри и естествени захари могат да причинят лек дискомфорт при хора със IBS (синдром на раздразненото черво) или по-чувствителен стомах.

Една ябълка на ден може да бъде здравословен навик и да носи реални ползи, но разнообразието също е важно. Наслаждавайте се на ябълката си всеки ден – просто не я правете единствения плод в менюто си. Вашият лекар и червата ви ще ви благодарят.

