Часът на Земята – за 20-ти път се провежда едно от най-масовите екологични движения

Часът на Земята (Earth Hour) тази година ще се проведе на 28 март (събота) от 20:30 до 21:30 ч. и отбелязва своята 20-а годишнина.

През тези 20 години WWF (Световен фонд за дивата природа) активно работи за опазването на природата в България – защитавайки реките, горите, дивите животни, от които всички зависим.

Часът на земята е най-мащабното събитие, посветено на опазването на планетата, организирано от WWF.

Провежда се всяка последна събота на месец март, когато граждани, бизнеси и правителства по целия свят едновременно изключват електрическото осветление, отправяйки призив за устойчиво и отговорно бъдеще и давайки фокус върху изменение на климата.

Часът на Земята се организира се за първи път през 2007 г. в Сидни, Австралия, след което става традиция и започва да се отбелязва по цялата планета. През 2007 година общо 2,2 милиона души стават част от първия световен час на земята в Сидни, изключвайки осветлението си за 1 час, за да покажат, че ги е грижа за природата и климата.

Само година по-късно 50 милиона души от 370 града, в повече от 35 страни по света, се присъединяват и изключват осветлението си за час.

В България първото издание на Часа на Земята е организирано през 2008 г. от WWF България.

Отбелязването на инициативата продължава всяка година, като част от работата на българския екип на природозащитната организация.

Тази година без външно осветление в София остават сградите на Националния дворец на културата, храм-паметника „Александър Невски“, Националната галерия и други емблематични обекти. В инициативата участват и други български градове.

Днес Часът на Земята е едно от най-масовите екологични движения в света, което обединява света в подкрепа на природата и нашето общо по-добро бъдеще.