Андрей Янкулов пое управлението на Съвета за скрининг на преките чуждестранни инвестиции

Андрей Янкулов – заместник министър-председател и министър на правосъдието, ще ръководи Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Заместник-председател е Ирена Младенова – министър на иновациите и растежа.

Решението е на Министерския съвет, който определи и останалите членове на този съвет.

Междуведомственият съвет е създаден с чл. 27в, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и е постоянно действащ колективен орган. Той разглежда постъпилите заявления за извършване на преки чуждестранни инвестиции и издава разрешение или отказва издаването на разрешение за пряка чуждестранна инвестиция.

Съгласно чл. 27в, ал. 2, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите председателят на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции е заместник-министър председател и се определя от правителството.

Националният механизъм за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в България се прилага от 22 юли 2025 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/452. Той засяга всеки инвеститор от страна, извън Европейския съюз (с някои изключения), който иска да направи ново вложение у нас в определени сфери.

Режимът е разрешителен и засяга и дружества на такива инвеститори, които вече имат бизнес тук

и възнамеряват да разширят дейността си по един или друг начин.

При нужда съветът за скрининг може да се провежда писмени преговори с инвеститора и може да се издаде разрешение под условия, включително да се наложат ограничителни мерки. Ако не се постигне съгласие, издаването на разрешение се отказва. Преди издаването на разрешение Междуведомственият съвет за скрининг може да поиска актуална информация и документи с оглед на окончателната му преценка.