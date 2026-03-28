Euroclear облекчи правилата за притежателите на замразени руски ценни книжа

Белгийският депозитар Euroclear облекчи правилата си за обработка на плащания, свързани със замразени руски ценни книжа, съобщи Bloomberg, позовавайки се на анонимен източник.

Според него, Euroclear е одобрил определени транзакции, изгодни за чуждестранни инвеститори, които не са граждани на САЩ, без разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Депозитарят е направил тази промяна след консултация с властите, казва източникът.

Адвокатите Глеб Бойко от московската адвокатска кантора NSP и Роланд Мойерсънс от Брюксел, специализиран в европейското санкционно право, заявиха пред Bloomberg, че Euroclear ги е уведомил за новия подход. Разяснението е получено в края на 2025 година. И двамата адвокати представляват клиенти, които искат да си възстановят замразени от депозитаря средства.

След като Euroclear отмени изискването за разрешение от САЩ в някои случаи, адвокатите

очакват повече инвеститори да поискат връщането на средствата,

натрупани по време на четирите години руски военни действия в Украйна, пише агенцията.

Съгласно актуализираните правила, Euroclear може да обработва плащания в долари без разрешение от САЩ, само ако транзакцията е одобрена от белгийските власти и не включва американски граждани, според адвокатите и източника. Те казват, че депозитарят ще може да обработва транзакцията вътрешно и всяко искане ще бъде разглеждано поотделно от специален екип.

„Това създава форма на обмен на активи, която досега е функционирала само от руска страна, докато европейският сегмент остава блокиран на практика, въпреки съществуващата правна рамка“, каза Бойко пред агенцията.

От

193 милиарда евро (223 милиарда долара) руски активи, замразени в Euroclear,

приблизително 13 милиарда евро принадлежат на частни инвеститори от Русия, съобщава Bloomberg.

Страните от ЕС и Г-7 замразиха приблизително 300 милиарда евро руски активи след началото на войната в Украйна. През декември 2025 г. Банката на Русия заведе дело срещу Euroclear в Московския арбитражен съд за 18.17 трилиона рубли. На 3 март Руската централна банка оспори регламента на ЕС за постоянно замразяване на руски активи, приет на 12 декември миналата година, в съд в Люксембург.