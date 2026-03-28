Мерките на правителството са насочени към ограничаване на инфлацията

Мерките, които правителството определи във връзка с кризата в Близкия изток, целят с наличните ресурси да се ограничи инфлацията и да се подпомогнат най-уязвимите групи. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в предаването „Събуди се” по Нова телевизия.

Той отбеляза, че ако няма горива, тогава се разчита на резервите, които всяка страна трябва да подържа за 90-дневен период.

Финансирането на мерките за подпомагане ще бъде осигурено от държавния бюджет.

А кабинетът е подходил с висока степен на отговорност при разпределението на ресурсите, подчерта Трайков.

„Затова, когато се говори да се освободят всички горива от резерва, за да се повлияе на цените, страните са предпазливи, защото не това е смисълът на този резерв”, категоричен е той.

По думите на Трайчо Трайков горива има, но проблемът е в цената.

А тя е такава в момента заради физическите ограничения и логистиката. Той каза, че горивата в Европа са най-евтините.

Министърът посочи, че през седмицата са проведени срещи с браншови организации и институции за анализ на възможните мерки, като е търсен баланс между разходите за тях и очаквания ефект.

Според него административни ограничения като тавани на цените не са ефективни.

И отбеляза, че в този случай най-добре работят временните и таргетирани мерки. Също така е категоричен, че намаляването на ДДС от 20% на 9% за ресторантьорите не стои на дневен ред пред кабинета.

Трайков съобщи, че

държавата ще компенсира небитовите потребители

с 50 на сто от допълнителните разходи за електроенергия над определен ценови праг. Оценката ще се извършва на месечна база вместо на шестмесечна, както досега, което според него ще позволи по-бързо отражение на компенсациите върху крайните цени.

От разговора стана ясно, че към Министерския съвет е създаден щаб, който ще следи стабилността на цените.