Тръмп призна, че е „отишъл тварде далеч“ в тарифната политика с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че е „отишъл твърде далеч“ с налагането на допълнителни мита на Китай.

Според стопанина на Белия дом, когато е научил, че американските тарифи за Китай са достигнали 145%, той го е обявил за безумие. „Малко се увлякох, затова ги намалих до 100%, а след това дори по-ниско“, каза той на инвестиционен форум в Маями.

Американският лидер заяви, че

Съединените щати в момента имат „отлични бизнес отношения с Китай“,

отбелязвайки, че изпитва „голямо уважение“ към китайския президент Си Дзинпин.

През април 2025 г. американският президент обяви налагането на тарифи върху продукти от 185 държави и територии. Едновременно с това той увеличи тарифите върху китайските продукти до 125 процента. Като се вземе предвид преди това наложената 20% тарифа поради предполагаемо недостатъчни усилия от страна на канадските, китайските и мексиканските власти за борба с контрабандата на фентанил в САЩ, комбинираната тарифа върху китайските стоки е 145 на сто.