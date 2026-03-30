Андрей Гюров е на посещение в Киев

Българска делегация, водена от служебния министър-председателя Андрей Гюров, пристигна в Киев за поредица от срещи с украинското ръководство.

В рамките на визитата Гюров ще разговаря с президента Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на парламента Руслан Стефанчук.

В състава на делегацията са също министърът на външните работи Надежда Нейски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

