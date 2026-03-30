Министър Христанов ще иска равнопоставеност за българските земеделци на общия европейски пазар

В Брюксел ще се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. На него се очаква Европейската комисия да направи отчет за първата година, откакто въведе стратегическата Визия за земеделие и храни. Ще бъдат дебатирани и бъдещето на европейското земеделие и търговските предизвикателства пред общността. По време на заседанието позицията на България ще бъде представена от служебния министър на земеделието Иван Христанов – припомняме, че тя бе одобрена на заседанието на Министерския съвет, провело се на 25 март.

По отношение на стратегическата Визия за земеделие и храни България дава положителна оценка на постигнатото, но ще настоява за адекватно финансиране на заложените мерки, сериозно опростяване на административните правила за фермерите и гарантиране на равнопоставеност на единния пазар.

Министър Христанов ще обърне внимание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, че въпросът за търговията с трети страни е особено чувствителен за българските земеделци. По-конкретно ще даде пример с вноса на слънчоглед от Аржентина и с констатираните у нас случаи на завишени нива на пестициди при подобен тип доставки.

Представяйки българската позиция, Христанов ще подчертае, че такива практики не само нарушават принципите на лоялната конкуренция, но и подкопават европейските стандарти за безопасност на храните.

Земеделският министър ще коментира и потенциалния ефект от предприетите мерки от страна на Украйна, включително въвеждането на експортни мита върху износа на слънчоглед, рапица и соя с цел стимулиране на вътрешната преработка и увеличаване на износа на слънчогледово масло към Европейския съюз.

България ще изрази опасенията си и от едно потенциално споразумение между ЕС и Австралия специално за внос на захар, на овце и овчи продукти. Стараната ни има основания да се притеснява, че то ще се отрази негативно върху някои земеделски сектори у нас.

България ще настоява за комплексна оценка на всички действащи и предстоящи търговски споразумения на Европейския съюз, за да могат навреме да се идентифицират негативните ефекти върху най-чувствителните производства.