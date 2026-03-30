РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Полицаи хванаха 1 кг фентанил в кола на магистрала „Тракия“

Хванаха 39-годишен мъж с килограм фентанил на магистрала "Тракия"

Полицията откри над килограм от изключително мощния наркотик фентанил при проверка на лек автомобил на автомагистрала “Тракия” край Пловдив, съобщават от МВР. Дрогата е била разпределена в две еднотипни пресовки. Арестуван е 39-годишният шофьор на автомобила, който е криминално проявен и осъждан.

Случаят е от края на миналата седмица, когато униформените спрели лек автомобил “Мерцедес”. В колата полицаи от отдел „Криминална полиция“, „Специални тактически действия“ и „Пътна полиция“ открили мощния наркотик.

С полицейска заповед водачът на автомобила бил задържан за 24 часа, а с постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа.

Кога фентанилът става опасен?

Това става, когато се премине прагът от около два милиграма – около десетина кристалчета сол или прах, който може да се побере на върха на молив. Това е количеството, способно да убие човек.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.