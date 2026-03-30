ГДБОП арестува в операция, координирана от Европол, лидера на престъпна мрежа

ГДБОП разби канал за оръжия и наркотици с Европол

Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) арестува в София, в спецоперация, координирана от Европол, лидера на международна престъпна мрежа, съобщават от МВР. Престъпната мрежа е разследвана за трафик на огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция към Европейския съюз. Операцията е била проведена на 23 март. При съвместни действия между Испания, България и Гърция са задържани общо 21 заподозрени.

Хванатият лидер е турски гражданин с разрешение за пребиваване в Гърция, като се провеждат процедури по екстрадицията му в Испания. Неговата задача е била да координира доставката и транспортирането на огнестрелни оръжия от Турция към Испания и трафик на наркотични вещества по обратния маршрут – от Испания през България и Гърция към Турция.

Разследването на престъпната мрежа е започнало миналата година през март, когато полицията в Каталуния е установява незаконен внос на оръжия за престъпни групи в областта. Контрабандата била укривана в специално изградени тайници. Мрежата е търгувала и с т. нар. франкенщайн оръжия – комбинация между оригинални компоненти с ръчно изработени метални части, което ги прави лесни за разпространение и трудни за проследяване.

Смята се, че мрежата е имала капацитет да транспортира до 1.5 тона марихуана на месец. В деня на съвместната акция са иззети: осем оръжия, заглушители, 587 килограма марихуана и 76 килограма хашиш, струващи 4.4 млн. евро на нелегалния пазар.

