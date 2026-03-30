От КТ „Подкрепа“ искат повече социални мерки и прогресивен данък

Синдикалистите от КТ „Подкрепа“ излязоха с антикризисни мерки, адресирани към управляващите. Част от тях включват – създаване на Фонд за управление на кризи и за подпомагане на предприятията за запазване на работните места. Други са насочени към повишаване на социалната защита на най-социално уязвимите групи и прогресивно данъчно облагане.

“КТ „Подкрепа“ отстоява и ще продължи да защитава правото на щастието на работещите, независимо от това дали една трета, една десета или един човек е гладен, зле облечен, несигурен за себе си или семейството си, особено във времена на периодични икономически и финансови кризи, каквито преживяваме през последните години, които водят до едно – обедняване и несигурност”, пишат от синдикалната организация.

Синдикалистите настояват и за спешно изготвяне на средносрочна макроикономическа прогноза и проект на антикризисен бюджет. Мораториум върху всички зелени квазиданъци (въглеродни емисии, тол такси), запазване на режимите и ставките на ДДС, директни помощи за домакинствата с доход до 1.5 минимална заплата на човек и поемане от НЗОК на всички животоподдържащи и животоспасяващи медикаменти и процедури, както и лечение на хронични болести.