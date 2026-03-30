Пет големи бранда, които може би не знаете, че са собственост на Amazon

Американската компания Amazon е известен с това, че се занимава с почти всичко благодарение на онлайн магазина си и огромния обхват на конгломерата. Това е една от най-големите компании в света и сред малкото, надхвърлили пазарна стойност от 2 трилиона долара. Компанията продължава да расте чрез нови придобивания в области като филми, технологии и здравеопазване. Някои от тези компании се интегрират в съществуващите услуги на Amazon, докато други запазват имената си и продължават да оперират като дъщерни дружества.

Някои от дъщерните компании на Amazon са очевидни. Например Audible включва „an Amazon company“ в логото си, заедно с характерната усмивка на компанията, а ComiXology е напълно интегрирана в онлайн магазина на „Aмазон“ и е премахнала оригиналното си мобилно приложение в полза на приложението Kindle. Но корпорацията стои зад много повече брандове, от популярни уебсайтове до супермаркети и системи за домашна сигурност.

Twitch

Една от по-известните придобивки е платформата за стрийминг Twitch, която Amazon притежава от 2014 г. Компанията я купува за 970 милиона долара няколко месеца след феномена „Twitch Plays Pokémon“, стрийм, където чатът управлява играта „Pokémon Red“. Оттогава Twitch набира огромна популярност, превръщайки видеоигрите в истинска професия. Когато „Амазон“ я придобива, средният брой зрители е 392 000; през февруари 2026 г. средният брой е 2,11 милиона. Потребителите с Amazon Prime получават бонуси чрез Prime Gaming, като безплатен месечен абонамент за любим стриймър и други предимства.

IMDb

IMDb е едно от първите придобивания на Amazon, още през 1998 г., когато компанията плаща 55 милиона долара за онлайн базата данни, заедно с две други компании. Уебсайтът съдържа информация за филми, телевизионни шоута, видеоигри и творци. Основан е от британския филмов ентусиаст Колин Нийдъм, който остава изпълнителен директор до 2025 г. и сега е изпълнителен председател на IMDb. Информацията от IMDb се използва в Prime Video, например за показване на имената на актьорите в сцена.

Whole Foods Market

Веригата супермаркети Whole Foods Market също е собственост на Amazon. Компанията, основана през 1980 г., се фокусира върху органични и непроцесирани храни и има високи стандарти за изкуствени добавки. „Aмазон“ я купува през 2017 г. за 13.7 милиарда долара – най-голямата покупка до момента. Членовете на Amazon Prime получават допълнителни отстъпки и възможност за безплатно онлайн поръчване с вземане от магазина.

Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM)

След Whole Foods, втората най-голяма придобивка на компанията е филмовото студио с история от 1924 година MGM. Metro-Goldwyn-Mayer притежава големи франчайзи като „James Bond“ и „Rocky“. „Амазон“ купува MGM за 8.5 милиарда долара през май 2022 г., създавайки Amazon MGM Studios, което вече е пуснало десетки филми, включително номинирани за Оскар. Студиото е засегнато от масови съкращения в Amazon, включително стотици позиции в MGM и Twitch.

Ring

Технологичният гигант притежава и Ring LLC, производител на камери за врати и други умни устройства за дома. Фирмата е основана като стартъп „Doorbot“ от Джейми Симиноф и става популярна след участие в „Shark Tank“ през 2013 г. Amazon купува Ring за 839 милиона долара през 2018 г., година след като придобива конкурента Blink Home. Ring позволява на потребителите да наблюдават входната си врата от смартфон, но е и предмет на спорове относно личната неприкосновеност и използване от полицията.