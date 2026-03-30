РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МВР пуска телефон 112 за търговия с вот

Създават нов щаб в МВР, който ще работи за координацията на изборите

МВР създава специално комуникационно звено към Дирекция „ЕЕН 112“ с допълнителни оператор, които да приемат сигнали от граждани за изборни нарушения и престъпления. Структурата ще работи в сградата на Главна дирекция „Национална полиция“ в столичния ж. к. „Младост“ и ще контролира в реално време получаването, въвеждането и отработването на сигналите в цялата страна“, обяви главният секретар на силовото министерство Георги Кандев.

„Всички получени сигнали ще се обработват по две независими една от друга линии, за да се гарантира, че нито един няма да бъде пренебрегнат или забавен. Разчитаме на вашата активност и отговорност. За осигуряването на честни и прозрачни избори МВР въвежда допълнителни мерки за контрол и бърза реакция, сред които командироване на 200 служители от София в цялата страна„, съобщи още Кандев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.