Обвинения за 17 престъпления по делото „Секс, наркотици и НЗОК“

Обвинения за 17 престъпления съдържа внесеният в съда обвинителен акт срещу дългогодишния председател на Националната пациентска организация – д-р Станимир Хасърджиев и още трима души, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Събраните данни сочат принуда и сексуално насилие след използване на наркотика GHB, известен като „наркотик на изнасилвача“. Разследването тръгна шумно след сигнал на младеж, избягал от разюздано парти с участието на Хасърджиев, актьора Росен Белов, модела Анастасиус Михайлидис и бившия участник във френския легион Симеон Дряновски.

„За наркотика нормативната ни база изостава, снабдяването с този наркотик е много лесно, само с няколко клика може да се поръча. Този вид наркотик се изследва много трудно, елиминира се от организма за часове, води до зависимост подобно на фентанила“. Т. нар. наркотик на изнасилвача GHB действа бързо, предизвиква загуба на контрол, сънливост и амнезия, което го прави особено опасен при сексуални престъпления, особено в комбинация с алкохол, когато може да доведе и до загуба на съзнание и потискане на дишането“, разказа пред медиите прокурор Георги Коджаниколов. Оказва се, че дело е първото в България, при което този наркотик е използван спрямо пострадал по този начин.

Срещу четиримата са повдигнати обвинения и за държане, създаване и разпространение на стотици порнографски материали – снимки и видеоклипове с участието на непълнолетни, умишлено поставяне в опасност от заразяване с два вида венерически болести, незаконно притежание на боеприпаси и боравене с огнестрелно оръжие без разрешително. Задържани в момента са Хасърджиев и Михайлидис, а Белов и Дряновски са под домашен арест.

Разглеждането на мерките за неотклонение предложи букет от пикантерия. Хасърджиев и Михаилидис хвърлиха светлина върху партито, на което според прокуратурата оказали принуда на мъж, като го завързали за стол, заплашили го с пистолет и поискали от него сексуални услуги. Гъркът отрече участие с твърдението, че просто пребивавал в апартамента, след което решил да напусне жилището, понеже компанията не му допадала.

Бил хетеросексуален, сгоден и не употребявал наркотици, въпреки че на партитата в същото жилище в столичния квартал „Дианабад“ често имало дрога, а Хасърджиев бил зависим и ползвал редовно метаамфетамини. Запознанството с потърпевшия Георги станало чрез Grindr (мобилно приложение за гей запознанства), като бил доведен на партито за рождения ден на лекаря от Белов и сам извадил наркотици.

„He cъм дoĸocвaл тoвa мoмчe и щe гo дoĸaжa!“, зaяви Xacъpджиeв нa влизaнe в cъдeбнaтa зaлa. И обясни „измиcлeнитe пoĸaзaния“ cрещу него със сигнал, ĸoйтo caмият тoй пoдaл cpeщy члeнa нa Haдзopния cъвeт нa Здpaвнaтa ĸaca Aндpeй Дaмянoв, но делото срeщy нeгo се бавело 3 години. Бeлoв, който се оказа свързан с министъра на културата Мариян Бачев, отĸaзa ĸoмeнтap пред медиите.