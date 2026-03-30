Посланикът на Израел у нас няма да спре да работи за сътрудничество с академичните институции въпреки антиизраелски протест

След антиизраелски протест пред Софийския университет, Н. Пр. Йоси Леви Сфари – посланикът на Република Израел у нас – коментира пред „Дневник“, че откакто е в България, инвестира значителни усилия в изграждането на мостове между българските и израелските академични институции и заради това е уверен, че случилото се няма да го отклони от целите му за академично сътрудничество.

От „Дневник“ цитират студент, който твърди, че на електронните пощи на всички специалности във Философския факултет били изпратени писма с призив за подписване на петиция „За спирането на геноцида в Газа“. Освен това към приканването да се подкрепи петицията, имало и апел да се протестира пред Софийския университет под надслов „Израел вън от „Хоризонт“, а по-конкретно за изключването на страната от програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации.

Според студента авторите на петицията били разкритикувани от техни колеги – преподаватели, както и от техни възпитаници, че разпространяват лъжи за това, че Израел извършва геноцид в Газа.

Според посланик Йоси Леви Сфари става въпрос за шепа преподаватели от Философския факултет на Софийския университет, които заради свои идеологически обсесии злоупотребяват с академичната свобода.

Припомняме, че в началото на март Н. Пр. Йоси Леви Сфари участва в дискусия на тема „Глобалната битка с антисемитизма в епохата на социалните мрежи, ИИ и изопачаването на информация“, организирана в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тогава той отчете, че в много университети в западни държави не биха допуснали посланика на Израел на свое събитие и прикани присъстващите да изгледат кратък клип, създаден по действителен случай в България.

В него българска еврейка разказва за притесненията на сестра си, която след приемането на едни от най-сериозните промени в Закона за защита на държавата през 1941 г., трябвало да ходи на училище, закачайки на дрехата си жълтата звезда на Давид.

Тя много се притеснявала от момента, в който ще отвори вратата на класната стая и всички съученици ще погледнат към нея. За нейна огромна изненада обаче, когато дошъл този миг и тя влязла в стаята, се оказало, че всички ученици в нея си били сложили жълтата звезда в знак на солидарност.

Дали тази история ще се повтори по същия начин днес в Европа или в САЩ? – попита тогава посланик Сфари.