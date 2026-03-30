Русия ще въведе забрана за износ на бензин от 1 април

Руският вицепремиер Александър Новак е наредил на енергийното министерство да изготви постановление за забрана на износа на бензин от 1 април, съобщи руското правителство.

Държавната информационна агенция ТАСС по-рано съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли.

Новак заяви, че нестабилността на световния пазар на петрол и петролни продукти, предизвикана от кризата в Близкия изток, води до значителни колебания в цените. В същото време високото търсене на руски енергийни ресурси на външните пазари остава положителен фактор, добави той.

Обемите на преработка на суров петрол остават на нивото от миналата година, което осигурява стабилно снабдяване с петролни продукти, се казва в изявление на правителството.

Миналата година няколко региона в Русия и части от Украйна под руски контрол съобщиха за недостиг на бензин, след като Украйна засили атаките срещу руски петролни рафинерии, както и на фона на сезонно повишено търсене на горива.

Русия нееднократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да овладее нарастващите цени на горивата и да се справи с недостига.

Според източници от индустрията страната е изнесла почти 5 милиона метрични тона бензин миналата година, или около 117 000 барела на ден.

