ВСС ще реши на 2 април дали да освободи прокурора Йордан Стоев

Пленумът на ВСС ще реши дали да освободи прокурора Йордан Стоев – член на Прокурорската колегия – на 2 април, става ясно от дневния ред на заседанието, публикуван на сайта на съвета.

Стоев е от парламентарната квота, което позволява на Народното събрание да направи предложение за освобождаването му. По закон най-малко 1/5 от народните представители трябва да отправят искането си, като в случая става въпрос за точно 48 депутати.

На 26 март представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев обяви, че тази процедура се случва за първи път. Той поясни тогава, че процедурата включва изслушване на този, за когото се иска освобождаване, обсъждане на предложението от Пленума, като има възможност за събиране на допълнителна информация. Ако в крайна сметка се установят обстоятелства за уронване престижа на съдебната власт, съответно ВСС ще прецени какво решение да вземе.

„Според мен подобно искане е закъсняло, тъй като поне публичните факти, на които се основава то, са се случили преди три години“, коментира преди няколко дни заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска.

Припомняме че искането за освобождаването на Стоев дойде от ПП-ДБ, които излязоха с информация, че в аудиозапис, разпространен от бившия държавен обвинител №1 Иван Гешев, в който се предполага, че участва Стоев, се говори за неофициални контакти с политически лица, като се споменават „Бойко“ и „Банкята“, и се обсъждат теми, свързани с отстраняването на самия Гешев.

Мотивите на коалицията: Стоев е действал като неформален посредник между политически фигури и главния прокурор, включително е давал съвети за подаване на оставка срещу определени гаранции и възможности за бъдещи постове. Което противоречи на принципите за независимост, безпристрастност и политическа неутралност, изисквани от членовете на ВСС.