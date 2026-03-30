Играта с „микросънища“, която помага да заспите

Изобретена от учен и популяризирана в социалните мрежи, играта с „микросънища“ отдавна се смята за начин да „изключите“ претоварения си мозък.

Техниката изисква да си помислите за произволна, емоционално неутрална дума, например „торта“. Вземате първата буква – в случая „Т“ и започвате да изброявате колкото се може повече предмети или неща, започващи с тази буква, като си ги представяте визуално.

Когнитивното разбъркване, наричано още „серийно разнообразно въображение“, е разработено преди повече от 15 години от Люк П. Боден, преподавател в университета Simon Fraser в Канада.

То се основава на теорията за „приспиваща обработка на информация“. Според нея хората с безсъние често се фиксират върху тревожни мисловни модели като притеснения и планиране, които държат мозъка буден. Тези процеси могат да бъдат заменени с други, които карат мозъка да се чувства „достатъчно в безопасност“, за да заспи.

Боден разработва метода чрез експерименти и наблюдения върху себе си. Той се вдъхновява от техника, при която се фокусираш върху една картина за няколко минути, но я намира за твърде бавна.

„Ако човек има натрапчиви мисли, му е трудно да се съсредоточи върху един образ толкова дълго. По-добре е да се сменят по-бързо“, казва той.

През 2016 г. методът е изследван сред 154 студенти с проблеми със съня. Една група използва приложение, което подава случайни думи за визуализация, а друга записва тревогите си. Резултатите показват, че техниката с образи е също толкова ефективна с предимството, че може да се прилага директно в леглото.

„Микросънища“ – как работи това

Когнитивното разбъркване действа, защото отклонява вниманието от мисли, които пречат на заспиването. То имитира естествения начин, по който мозъкът започва да мисли, когато заспиваме – разпокъсани, случайни и несвързани мисли. Този процес се нарича хипнагогично мислене -състояние между будност и сън.

Боден нарича тези кратки образи „микросънища“.

Идеята е, че разнообразните образи не са просто страничен ефект от заспиването, те помагат да се стигне до него. Важно е думите да са неутрални – например животни или предмети от магазина. Теми като работа или политика могат да активират мозъка и да затруднят заспиването.

Както при всички техники за сън, това, което работи за един, може да не работи за друг.

Класическото броене на овце често не помага, защото можем да мислим за други неща едновременно. Но и когнитивното разбъркване не е универсално решение.

Ако тази техника не ви допада, може да опитате:

Когнитивно пренасочване – замяна на тревожните мисли с приятни и спокойни

– замяна на тревожните мисли с приятни и спокойни Осъзнатост (mindfulness) – наблюдение на мислите без оценка

– наблюдение на мислите без оценка Списък със задачи преди сън – доказано помага при натрапчиви мисли

Някои хора просто не харесват игри с думи и предпочитат техники с числа.

