Британският крал Чарлз III ще бъде на държавно посещение в САЩ в края на април, след което ще направи визита и на Бермудските острови, съобщи днес Бъкингамският дворец, цитиран от Асошиейтед прес и Ройтерс.

С визитата от 27 до 30 април, която е по покана на американския президент Доналд Тръмп, ще бъдат отбелязани историческите връзки между САЩ и Великобритания, както и 250-годишнината от обявяването на независимостта на Съединените щати.

Крал Чарлз III е посещавал САЩ 19 пъти, но това ще бъде първата му държавна визита в страната. Майка му – кралица Елизабет Втора, е била на държавно посещение в САЩ четири пъти.

Монархът, който по време на пътуването си ще бъде придружаван от съпругата си – кралица Камила, ще посети и Бермудските острови – първата му визита в тази британска отвъдморска територия.

Чарлз III ще е на Бермудските острови от 30 април до 2 май, уточни впоследствие Бъкингамският дворец, цитиран от АФП. Агенцията отбелязва, че това ще е първата визита на британския крал в отвъдморска територия на страната, откакто се възкачи на престола през 2022 г.

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, цитиран от Ройтерс, че визитата ще започне на 27 април. Президентът на САЩ каза, че на следващия ден ще даде банкет в Белия дом в чест на британския крал.