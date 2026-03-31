ЦИК пита как са обединени местата за вота зад граница, където няма да има секции

С писмо до работна група „Избори“ в Министерството на външните работи ЦИК поиска спешна информация как са обединени местата за гласуване, в които зад граница няма да има секции.

Така ще стане ясно къде ще гласуват подалите заявления наши сънародници. Те трябва да фигурират и в избирателните списъци по места.

„И да не се налага да бъдат дописвани в избирателните списъци и да подават декларации. Това ще ускори процеса на гласуване и няма да има струпване и опашки.

Но избирателите трябва да бъдат информирани от Министерство на външните работи и от дипломатически и консулски представителства в кои секционни избирателни комисии ще бъдат включени в списъка за гласуване“, поясни говорителя на ЦИК Росица Матева.

Утре ЦИК ще проведе консултации с парламентарно представените формации за съставите на СИК зад граница.

По един член ще бъде излъчен от МВнР, като секциите във Великобритания, Турция и САЩ ще са 9 членни заради очакваната натовареност на гласуване в  тях. 

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

