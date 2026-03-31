РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

България представи кандидатурата си за нов мандат в Съвета на Международния съюз по далекосъобщения

България представи пред дипломатическия корпус кандидатурата си за преизбиране в Международния съюз по далекосъобщения за периода 2027–2030 година. Събитието беше организирано от Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на външните работи.

Страната ни е дългогодишен член на организацията и участва в нейното ръководство повече от 30 години, като новият изборен цикъл предстои през ноември.

Служебният заместник-министър на транспорта Димитър Недялков подчерта, че телекомуникациите са ключова инфраструктура за икономиката и сигурността, а участието в международните решения изисква стабилност и експертиза. Служебният заместник-министър на външните работи Ради Найденов акцентира върху дългогодишния ангажимент на България към развитието на глобалната свързаност и достъпа до дигитални технологии.

България заявява готовност да продължи активната си роля в Съюза, като поставя акцент върху прозрачността, сътрудничеството и преодоляването на цифровото разделение. Страната вижда дигиталната трансформация и свързаността като ключови фактори за устойчиво развитие и икономически растеж.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.