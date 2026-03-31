България представи кандидатурата си за нов мандат в Съвета на Международния съюз по далекосъобщения

България представи пред дипломатическия корпус кандидатурата си за преизбиране в Международния съюз по далекосъобщения за периода 2027–2030 година. Събитието беше организирано от Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на външните работи.

Страната ни е дългогодишен член на организацията и участва в нейното ръководство повече от 30 години, като новият изборен цикъл предстои през ноември.

Служебният заместник-министър на транспорта Димитър Недялков подчерта, че телекомуникациите са ключова инфраструктура за икономиката и сигурността, а участието в международните решения изисква стабилност и експертиза. Служебният заместник-министър на външните работи Ради Найденов акцентира върху дългогодишния ангажимент на България към развитието на глобалната свързаност и достъпа до дигитални технологии.

България заявява готовност да продължи активната си роля в Съюза, като поставя акцент върху прозрачността, сътрудничеството и преодоляването на цифровото разделение. Страната вижда дигиталната трансформация и свързаността като ключови фактори за устойчиво развитие и икономически растеж.