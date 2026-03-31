Русия се насочва срещу VPN услугите, докато „голямото затягане“ набира скорост

Русия ще засили допълнително ограниченията върху виртуалните частни мрежи (VPN), които милиони руснаци използват, за да заобикалят интернет контрола и цензурата, заяви министърът на цифровото развитие.

В това, което дипломати наричат „голямото затягане“ в Русия, властите многократно са блокирали мобилния интернет и са заглушавали основни приложения за съобщения, като същевременно са получили широки правомощия да прекъсват масовите комуникации.

„Задачата е да се намали използването на VPN“, заяви министърът на цифровото развитие Максут Шадаев в държавно подкрепеното приложение MAX в понеделник вечерта, като добави, че министерството му се опитва да наложи ограниченията с минимално въздействие върху потребителите.

Той каза, че са взети решения за ограничаване на достъпа до редица неидентифицирани чуждестранни платформи, без да дава подробности.

След инвазията в Украйна през 2022 г. Русия въведе едни от най-репресивните закони от съветската епоха насам, като наложи цензура и засили влиянието на Федералната служба за сигурност (ФСБ), основният наследник на КГБ.

През последните месеци обаче държавата отиде още по-далеч: блокира WhatsApp, забави Telegram и многократно заглушава мобилния интернет в Москва и други градове и региони.

Кремъл заявява, че чуждестранните платформи не спазват закона и че ограниченията върху мобилния интернет са необходими за противодействие на масови украински атаки с дронове.

Към средата на януари Русия е блокирала над 400 VPN услуги със седемдесет процента повече спрямо края на миналата година, според вестник „Комерсант“.

Но това е игра на котка и мишка: веднага щом властите спрат една VPN услуга, се появява друга, а много млади руснаци сменят VPN-ите си ежедневно.

