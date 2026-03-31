Социално слаби са били заплашвани, че ако не гласуват по определен начин, ще загубят социалните си придобивки

Хасан Адемов увери, че социалните плащания са гарантирани, Адемов увери, че няма да допусне социални помощи да се използват за влияние върху вота

Министерството на труда и социалната политика е получило сигнали за натиск върху социално слаби и болни хора, като са били заплашвани, че ако не гласуват по определен начин, ще загубят социалните си придобивки. Служебният социален министър Хасан Адемов, заедно с главния секретар на МВР Георги Кандев, посетиха Якоруда именно заради тези сигнали.

Пред медиите Адемов заяви, че държавата няма да допусне използване на социалната система за политически натиск и че всички граждани трябва да гласуват свободно. Той посочи, че министерството има ангажимент да защитава уязвимите групи и да гарантира, че помощите като лични асистенти, топъл обяд или подкрепа по европейски програми няма да бъдат застрашени. В област Благоевград има над 5 хил. лични асистенти, като част от тях са в Якоруда и Белица, а потребителите на програмата за топъл обяд са около 840–850 души в тези общини.

Георги Кандев пък увери, че МВР няма да допусне нарушения на политическите права на гражданите. Той призова всеки, който се чувства заплашен, да подаде сигнал, и предупреди, че при доказани престъпления ще бъдат взети мерки.

