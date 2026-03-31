Социално слаби са били заплашвани, че ако не гласуват по определен начин, ще загубят социалните си придобивки

Министерството на труда и социалната политика е получило сигнали за натиск върху социално слаби и болни хора, като са били заплашвани, че ако не гласуват по определен начин, ще загубят социалните си придобивки. Служебният социален министър Хасан Адемов, заедно с главния секретар на МВР Георги Кандев, посетиха Якоруда именно заради тези сигнали.

Пред медиите Адемов заяви, че държавата няма да допусне използване на социалната система за политически натиск и че всички граждани трябва да гласуват свободно. Той посочи, че министерството има ангажимент да защитава уязвимите групи и да гарантира, че помощите като лични асистенти, топъл обяд или подкрепа по европейски програми няма да бъдат застрашени. В област Благоевград има над 5 хил. лични асистенти, като част от тях са в Якоруда и Белица, а потребителите на програмата за топъл обяд са около 840–850 души в тези общини.

Георги Кандев пък увери, че МВР няма да допусне нарушения на политическите права на гражданите. Той призова всеки, който се чувства заплашен, да подаде сигнал, и предупреди, че при доказани престъпления ще бъдат взети мерки.