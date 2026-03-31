РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Модерна наркооранжерия беше открита във Варна

Специализираната полицейска операция по противодействие на притежанието и разпространението на наркотични вещества бе реализирана вчера на територията на ОДМВР – Варна, след осъществено продължително наблюдение на обекта. В хода на полицейските действия е извършено претърсване на адрес в комплекс „Чайка“.

Там полицаите откриха три помещения за отглеждане на растения от рода на конопа и едно – предназначено за сушене на растенията. Приспособените оранжерии били обзаведени с модерно оборудване за отглеждането на растителността – лампи с подходяща температура, поливна система, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността, и др. Иззети са 700 канабисови растения, в различен стадий на развитие. В къщата са намери и над килограм суха тревиста маса.

Жена на 40 – годишна възраст, живееща в имота е задържана в полицейския арест за срок до 24 часа, като съпричастна към престъпното деяние. По случая е образувано досъдебно производство по чл.354а от НК. Работата по документирането му продължава под наблюдението на Окръжна прокуратурата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.