Нова наредба ще разграничи енергийно бедни и енергийно уязвими домакинства, като целта е по-ясно определяне на групите, които се нуждаят от подкрепа, и по-ефективно насочване на социалните помощи. Това съобщи пред NOVA служебният социален министър Хасан Адемов, като подчерта, че в категорията на уязвимите ще попадат възрастни хора, самотно живеещи граждани и хора, зависими от електроенергия за медицински нужди.

Държавата вече подпомага около 370 000 домакинства с помощи за отопление, като средният размер на подкрепата е около 600 лева. Предвижда се и адаптиране на мерките спрямо икономическата ситуация, както и засилване на социалната защита чрез индексация на минималната работна заплата и линията на бедност.

Министърът коментира и новата държавна компенсация за горива за най-уязвимите домакинства. Подадени са близо 50 900 заявления, като се очаква броят им да достигне около 60 000. Средствата ще бъдат изплатени автоматично след проверки от Националната агенция за приходите, вероятно до средата на април, без необходимост от допълнително кандидатстване за хората, които вече са в системата на социалното подпомагане.

Компенсацията ще се изчислява на база средномесечните цени на горивата и ще се прилага при определени прагове, като механизмът остава гъвкав и подлежи на промени при нужда.

В хода на интервюто Адемов засегна и темата за децата от Ямбол, изведени от рискова семейна среда. Те вече са настанени в приемни семейства и са в добро здравословно състояние. Институциите работят по вариант те да бъдат отглеждани заедно, като се проверяват възможности за настаняване при близки или роднини.

Паралелно се работи и с биологичните родители с цел повишаване на родителския им капацитет и създаване на условия за евентуално връщане на децата в семейна среда, когато тя е безопасна.

Министърът съобщи и за постъпили сигнали за злоупотреби със социални помощи по време на предизборни кампании. По думите му, има данни за оказван натиск върху получатели на помощи да участват в политически дейности, като вече са започнали проверки за ограничаване на подобни практики.