Отчитат ръст на цените на храните на едро

Ръст на цените на храните на едро се отчита тази седмица въпреки поевтиняване на плодовете. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който следи движението на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,5% и достига 2,6 пункта спрямо 2,667 пункта седмица по-рано, при базово ниво от 1,000 пункта през 2005 година.

При плодовете се наблюдава понижение на цените по цялата линия. Най-осезаем спад има при портокалите, които поевтиняват с близо 7% до 1,22 евро за килограм. Ябълките също падат в цената с над 6% до 1,23 евро, лимоните – с около 6% до 2,04 евро, а бананите – с над 5% до 1,48 евро за килограм.

При млечните продукти тенденцията е смесена. Кравето сирене поскъпва с 1,1% до 6,04 евро за килограм, докато кашкавалът тип „Витоша“ поевтинява с 1,17% до 9,33 евро. Киселото мляко (над 3% масленост) също отчита спад – с 5,59% до 0,71 евро за кофичка от 400 г, а прясното мляко поевтинява леко с 0,67% до 1,19 евро за литър. По-ниска е и цената на кравето масло – с над 6% до 1,48 евро за пакет от 125 грама.

При месото и яйцата се наблюдават малки изменения. Замразеното пилешко месо поскъпва минимално – с 0,17% до 3,57 евро за килограм, докато яйцата (размер М) поевтиняват с 1,71% до 0,23 евро за брой на едро.

Зърнените и бобовите култури също показват разнообразна динамика. Оризът поевтинява с 3,42% до 1,64 евро за килограм, а лещата – с 6,49% до 1,96 евро. Брашното тип 500 също е по-евтино – с 1,81% до 0,76 евро за килограм. В същото време захарта поскъпва с 2,88% до 0,93 евро, зрелият фасул – с 1,16% до 2,10 евро, а олиото – с 1,03% до 1,77 евро за литър.