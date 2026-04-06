2 танкера с втечнен природен газ от Катар не са успели да минат през Ормузкия проток

Два танкера, превозващи втечнен природен газ (LNG) от Катар, са се отказали от опита си да излязат от Персийския залив през Ормузкия проток, което би бил първият износ за купувачи извън региона от началото на войната. Корабите „Ал Даайен“ и „Рашида“, които са натоварили LNG от експортния завод на страната в края на февруари, са се обърнали обратно от пролива, след като по-рано се насочили на изток към водния път близо до Оман, по данни за проследяването на плавателни съдове, събрани от агенция „Блумбърг„. Те показват, че „Ал Даайен“ продължава да изпраща сигнали, че следващата му дестинация е Китай – най-големия купувач на втечнен природен газ на Катар.

Все пак посоката и крайната точка на доставка не са окончателни и корабите могат да променят посоченото си пристанище по всяко време. Досега нито един натоварен с LNG танкер не е преминал през пролива, откакто Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран в края на февруари. Ефективното затваряне на ключовия воден път близо до ислямската република и Арабския полуостров задуши енергийните потоци към световните пазари и разстрои около една пета от световните доставки на втечнен природен газ.

Друг танкер, който изглежда не е превозвал гориво, е преминал през пролива през уикенда. Катар е доставил две пратки с LNG на Кувейт през последните няколко седмици, показват данни от корабните транспондери, събрани от Kpler. Тези доставки вероятно са били заредени от катарските газови хранилища и не трябва да преминават непременно през Ормузкия залив.

Проследяването на движението на корабите около Персийския залив може да бъде неточно поради потенциалните електронни смущения в корабните сигнали и умишленото деактивиране на транспондерите от капитани, плаващи през рискови зони. Seapeak управлява „Ал Даайен“, а собственик на „Рашида“ е Nakilat, според базата за корабни данни Equasis.

Транзитът през Ормузкия проток би бил истинска инжекция за Катар, който достави близо една пета от целия втечнен природен газ през миналата година, въпреки че експортният завод на страната Рас Лафан (най-големият в света) е затворен повече от месец след нанесени поражения от ирански атаки. Преплаването на Ормуз би позволило на Доха да изпрати повече пратки, които вече са натоварени и чакат в Персийския залив, или да разтовари гориво от склад.

Иран блокира транзита през водния път от началото на американските и израелските удари, като същевременно позволява преминаването на собствените си плавателни съдове или на тези, които е одобрил. Досега нито един известен танкер, свързан с Катар, не е преминал през пролива. През последните дни Техеран изглежда е разрешил преминаването на кораби на страни, считани за близки до Съединените щати, включително от Франция и Япония.