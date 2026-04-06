За първи път от 15 години дефицитът ни е толкова висок – 1.2% от БВП, алармират от Фискалния съвет

Дефицитът за март с натрупване е в размер на -1.5 млрд. евро и представлява 1.2% от БВП на страната, което е най-високата стойност за последните 15 години (от 2010 г. насам), алармират от Фискалния съвет, позовавайки се на предварителните данни и оценки на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета към края на март.

Според анализа им дефицитът само за март е 1.7 млрд. евро и е на стойност – 0.8% от БВП, което е най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).

От Фискалния съвет подчертават, че ако не бъдат предприети своевременни корективни действия за намаляване на дефицита, съществува реален риск от трайно влошаване на фискалната позиция и отклонение от заложените бюджетни цели на страната.

Според анализа на експертите рязкото влошаване на бюджетното салдо още в началото на годината е сигнал за натрупване на фискални дисбаланси, които не могат да бъдат обяснени единствено със сезонни или технически фактори.

На какво се дължи резкият ръст на дефицита?

Причина за рязкото нарастване на дефицита са разходите по консолидираната фискална програма, които са в размер на 11.5 млрд. евро. В тези пари е включена и годишната ни вноска за членството в Европейския съюз. За сравнение през 2025 г. същите тези разходи са били 9.6 млрд. евро.

На следващо място дефицитът се е увеличил заради разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и заради разходите за персонал и капиталовите разходи. Нарастването на разходите за персонал и пенсии се дължи на индексациите, които влизат в сила през март.

Капиталовите разходи са със значителен ръст заради по-високите разходи във финалния етап на изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

От БНР припомнят, че миналата седмица сходна позиция на тази на Фискалния съвет изрази и служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той предупреди, че редовният бюджет за 2026 г. ще изисква трудни решения, насочени към оптимизирането на публичните разходи. Според него, ако те не бъдат взети, България рискува да изгуби добрата си фискална позиция.