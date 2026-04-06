Емилия Русинова отрече да е посредничила на Петьо Петров-Еврото за срещи и връзки с лица

Изпълняващият функциите градски прокурор на София Емилия Русинова изпрати до медиите позиция, след като вътрешният министър Емил Дечев и министърът на правосъдието Андрей Янкулов обявиха, че Русинова е пътувала с Петьо Петров – Еврото.

„През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране. Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта, очевидно, не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент“, се посочва в позицията.

Русинова заявява, че всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред, а всичко извън този ред създава „единствено внушения и цели публичен натиск„. В съобщението си тя категорично отрича твърденията, че е предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

„По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите. Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления“, допълва още и.ф. градски прокурор на София.

Според служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов от справка на МВР за Емилия Русинова, се разбира, че действително е имала пътувания и излизания от страната с Петьо Петров-Еврото и друго лице, предполагаемо свързано с осветената вече по това време криминална мрежа на „Осемте джуджета“.

„Това са обстоятелства, установени официално и трябва да се предприемат съответните действия, защото това според мен не отговаря на етичния стандарт за поведение на един магистрат“, каза Янкулов на 3 април.

На 30 март вътрешният министър Емил Дечев обяви, че има пътуване през 2021 г., в което Емилия Русинова е пресякла границата със Северна Македония при Златарево в един и същи автомобил с Петьо Петров-Еврото.

На 2 април етичната комисия на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се самосезира за пътуванията на софийския градски прокурор Емилия Русинова и бившия следовател Петьо Петров-Еврото.