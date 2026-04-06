Протест “Стига мишкуване в прокуратурата! СарафOFF!“ предстои в сряда пред Съдебната палата в София

Инициатива „Правосъдие за всеки“ организира пореден протест пред Съдебната палата, който този път е под наслов „Стига мишкуване в прокуратурата! СарафOFF!“. Протестът е насрочен за 8 април, сряда, от 18:30 часа.

„Градската прокурорка на София Емилия Русинова е пътувала в една кола с издирвания Петьо Петров -Еврото – човекът, построил мрежата за търговия с влияние в съдебната система „Осемте джуджета“. Колата се оказва джип Land Rover, собственост на фирма от орбитата на Христофорос Аманатидис-Таки. Не една случайна среща – 31 преминавания през гранични пунктове с този автомобил. Европрокурорката Теодора Георгиева я сочи като човека, завел я при Еврото. А ръководената от Русинова СГП иззема от ГДБОП преписката по сигнала на Георгиева – и на практика проверява сама себе си. Месец и половина по-рано Прокурорската колегия на ВСС я избра единодушно с 8 гласа „за“ за титулярен шеф на СГП. Нито един от осемте не зададе нито един въпрос за връзките ѝ с Еврото и Таки“, пишат организаторите на протестната акция.

„Правосъдие за всеки“ припомня, че на върха на прокуратурата стои Борислав Сарафов, който според тях е с нелегитимен „вечен временен мандат“, който отказва да освободи.

Гражданите се събират пред Съдебната палата, за да кажат, че „прокуратурата не е мандра на Петьо Еврото и паркинг за колите на Таки“. Мълчанието на Емилия Русинова според организаторите на протеста е „оглушително“.

Преди минути изпълняващият функциите градски прокурор на София Емилия Русинова изпрати до медиите позиция, след като вътрешният министър Емил Дечев и министърът на правосъдието Андрей Янкулов обявиха, че Русинова е пътувала с Петьо Петров – Еврото.