РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Протест “Стига мишкуване в прокуратурата! СарафOFF!“ предстои в сряда пред Съдебната палата в София

Инициатива „Правосъдие за всеки“ организира пореден протест пред Съдебната палата, който този път е под наслов „Стига мишкуване в прокуратурата! СарафOFF!“. Протестът е насрочен за 8 април, сряда, от 18:30 часа.

„Градската прокурорка на София Емилия Русинова е пътувала в една кола с издирвания Петьо Петров -Еврото – човекът, построил мрежата за търговия с влияние в съдебната система „Осемте джуджета“. Колата се оказва джип Land Rover, собственост на фирма от орбитата на Христофорос Аманатидис-Таки. Не една случайна среща – 31 преминавания през гранични пунктове с този автомобил. Европрокурорката Теодора Георгиева я сочи като човека, завел я при Еврото. А ръководената от Русинова СГП иззема от ГДБОП преписката по сигнала на Георгиева – и на практика проверява сама себе си. Месец и половина по-рано Прокурорската колегия на ВСС я избра единодушно с 8 гласа „за“ за титулярен шеф на СГП. Нито един от осемте не зададе нито един въпрос за връзките ѝ с Еврото и Таки“, пишат организаторите на протестната акция. 

„Правосъдие за всеки“ припомня, че на върха на прокуратурата стои Борислав Сарафов, който според тях е с нелегитимен „вечен временен мандат“, който отказва да освободи.

Гражданите се събират пред Съдебната палата, за да кажат, че „прокуратурата не е мандра на Петьо Еврото и паркинг за колите на Таки“. Мълчанието на Емилия Русинова според организаторите на протеста е „оглушително“.

Преди минути изпълняващият функциите градски прокурор на София Емилия Русинова изпрати до медиите позиция, след като вътрешният министър Емил Дечев и министърът на правосъдието Андрей Янкулов обявиха, че Русинова е пътувала с Петьо Петров – Еврото.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.