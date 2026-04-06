Foxconn отчете 30% ръст на продажбите въпреки глобалната несигурност

Тайванската компания Hon Hai Precision Industry Co. известна като Foxconn Technology Group, отчете 29.7% ръст на тримесечните си продажби – знак за устойчиво търсене на изкуствен интелект през първите седмици от войната в Близкия изток.

Приходите за трите месеца до края на март достигат 2.13 трилиона тайвански долара (66.5 млрд. долара), докато анализаторите средно очакваха 2.14 трилиона.

Това се случва на фона на нарастващи опасения около бързото изграждане на енергоемки центрове за данни и ескалацията на конфликта в Близкия изток, която оказва натиск върху глобалните транспортни маршрути и цените на газа. Тайванската компания още през март прогнозира силен ръст на продажбите през 2026 г., подкрепен от устойчивия интерес към AI. Председателят на Foxconn Лю Йънг-Уей предупреди за несигурност в бизнес средата заради кризата в региона.

От компанията очакват продажбите да продължат да растат както на тримесечна, така и на годишна база, но подчертават, че трябва внимателно да се следи влиянието на нестабилната глобална политическа и икономическа обстановка.

Foxconn се утвърди като ключов играч в AI хардуера, като сглобява сървъри с ускорители на Nvidia. Това идва в момент, когато компании като Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и Microsoft Corp. планират да изразходват около 650 милиарда долара за AI тази година въпреки опасенията за свръхкапацитет и въпросите около монетизацията на технологията.

Компанията получава голяма част от приходите си и от сглобяването на iPhone и MacBook за Apple Inc., като има шанс да спечели от силния интерес към новия iPhone 17.

Както и много други производители на електроника, Foxconn се сблъсква с предизвикателства за рентабилността заради продължителния недостиг на памет чипове, използвани в смартфони, компютри и сървъри. Въпреки това ръководството смята, че този проблем няма да окаже сериозно влияние върху търсенето на премиум устройствата, които компанията произвежда за своите основни клиенти.