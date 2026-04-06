С 37% са скочили горивата в България от началото на конфликта в Иран

Цената на дизела по бензиностанциите в България се е покачила с 37% от началото на конфликта в Близкия изток, а цената на бензина – с 18,7%, сочат оповестените данни на страницата на Националната агенция за приходите (НАП).

Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро към събота, 4 април, което представлява ръст с 37% спрямо 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран. За същия петседмичен период средната цена на дребно на бензин А95 се е покачила с 18,7% – до 1,46 евро за литър.

НАП публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. За изчислението на средните цени се взима информация от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.

На 28 февруари средната цена на бензин А95 в България беше 1,23 евро за литър, а на дизеловото гориво – 1,27 евро за литър.