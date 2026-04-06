РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

С 37% са скочили горивата в България от началото на конфликта в Иран

край на вноса

Цената на дизела по бензиностанциите в България се е покачила с 37% от началото на конфликта в Близкия изток, а цената на бензина – с 18,7%, сочат оповестените данни на страницата на Националната агенция за приходите (НАП).

Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро към събота, 4 април, което представлява ръст с 37% спрямо 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран. За същия петседмичен период средната цена на дребно на бензин А95 се е покачила с 18,7% – до 1,46 евро за литър.

НАП публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. За изчислението на средните цени се взима информация от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.

На 28 февруари средната цена на бензин А95 в България беше 1,23 евро за литър, а на дизеловото гориво – 1,27 евро за литър.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.