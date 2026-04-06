Почина поетът и музикант Михаил Белчев

На 79 г. почина певецът и композитор Михаил Белчев, известен с песни като „Младостта си отива“, „Не остарявай любов“, „Откровение“, „Приятелство“ и много други.

Новината за смъртта му беше съобщена от БТА, които цитират съпругата му Кристина Белчева.

Белчев щеше да отбележи своя 80-ти рожден ден на 13 август.

Той ще остане в историята на българската музика с някои от най-известните лирични песни. Носител е на четири награди от фестивала „Златният Орфей“ през 1969, 1984, 1990, 1998 г., получил е орден „Стара планина“ първа степен през 2018 година.

Между 2008 и 2013 г. беше директор на Столичната библиотека.

Освен композитор и изпълнител, той беше и поет и автор на текстовете на над 200 песни, включително „След десет години“, „Пак ще се прегърнем“ на ФСБ, „По първи петли“ на Васил Найденов, „Жалба за младост“ на Тодор Колев и други.