Иван Христанов: Фермери и потребители обедняват, някои по средата разбогатяват (част 1)

Цените трябваше да бъдат обуздани още в началото на миналата година, но редовният кабинет беше неспособен да го направи, смята Иван Христанов

Най-големи разлики между производствена цена и цена на дребно има при млякото и млечните изделия. На България е с най-бруталния срив на производствената цена на млякото и в същото време цената на щанда се увеличава. Крайният резултат е обедняващи фермери, обедняващи потребители и силно забогатяващи звена по средата.

Цените трябваше да бъдат обуздани още в началото на миналата година, но редовният кабинет беше неспособен и некадърен да го направи.

Бюджетът им за 2025 г. беше криминален. Ако за бюджет се даваха смъртни присъди, този бюджет трябваше да получи три смъртни присъди.

Обмисляме мерки, които няма да се харесат на вносителите, но няма да допуснем българското фермерство да бъде унищожено. Храната не може да се разглежда отделно от оръжието.

Продоволствената сигурност трябва да бъде включена като елемент към общата европейска сигурност.

Не си падам по идеологическия талибанизъм в икономиката.

Обсадата на Европа започна през 2017-2018 г. и украинската война е нейната кулминация.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.

Още от интервюто:

Защо българското мляко се изкупува на брутално ниски цени от производителите?

Как министерството на земеделието и храните може да влияе на цените на пазара?

Можеше ли споразумението Меркосур да помогне на ЕС и България в сегашната световна кризисна ситуация?

Защо българският слънчоглед, въпреки субсидиите, не е конкурентноспособен на ресурси, които пристигат от другия край на света?

Как цените могат да растат и без картелни споразумения?

Полага ли българският бизнес грижи към гражданите, адекватни на вниманието, което обществото му отделя?

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ