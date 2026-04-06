Иран може да бъде унищожен за една нощ и тази нощ може да е следващата, заяви Доналд Тръмп

Президентът на съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е твърде малко вероятно да удължи срока на ултиматума към Иран да вдигне блокада на Ормузкия проток или ще последват мощни въздушни удари по гражданската му инфраструктура, включително електроцентралите и мостовете.





„Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ и тази нощ може да е следващата“, заяви той на пресконференция в Белия дом.



Срокът ще изтече утре в 20.00 часа вашингтонско време, което е 03:00 часа през нощта в сряда българско време.



Във отговор на въпроса дали удари по граждански обекти няма да са военно престъпление, Тръмп отговори, че „военно престъпление е да позволиш на държава с „побъркано“ ръководство да има ядрено оръжие“.



Американският президент нарече режима в Техеран „животни“, защото са избили десетки хиляди протестиращи иранци.



Като „значима стъпка, но не и достатъчна“, нарече Тръмп предложенията, които Техеран направи тази вечер за прекратяване на войната. Те съдържат 10 клаузи, сред които, че отваряне на Ормузкия проток няма да има само като част от временно примирие; всички санкции срещу Иран трябва да бъдат отменени и той да получи компенсации, които да бъдат използвани за възстановяването на страната.



Така, на практика, Техеран отхвърли предложението на Пакистан, Египет и Турция за 45-дневно примирие, по време на което да бъде говорен траен мир в Близкия изток