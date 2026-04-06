КНСБ предлага пакет от мерки за подкрепа на бизнеса и домакинствата заради растящите цени

КНСБ ще изпрати днес, 6 април, на правителството и парламента предложения за незабавни мерки в подкрепа на най-уязвимите български граждани във връзка с растящите цени. От конфедерацията искат и свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество във връзка с кризата, създала се заради войната в Близкия изток.

От профсъюза предлагат субсидия за държавните и общинските транспортни предприятия заради скъпите горива с цел запазване на сегашните цени на билетите.

Предлага се и изплащане на директни компенсации от 20 евроцента на литър гориво за домакинства от райони без обществен транспорт и за юридически лица, извършващи стопанска дейност.

Също така се предлага въвеждане на таван на надценките при търговията с горива – 10% за търговците на едро и 20% за търговците на дребно.

Директна финансова подкрепа за хора с ниски доходи и разсрочване на сметките за ток и отопление също са сред идеите.

В енергийния сектор КНСБ иска забрана спиране на тока на уязвими домакинства и замразяване цените на битовата електроенергия. Земеделските производители пък биха могли да бъдат компенсирани с ваучери за храна.

Според синдикатите трябва да се приложи широк набор от мерки за борба с кризата и за облекчаване на уязвими групи като пенсионерите и хората с увреждания.