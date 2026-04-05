Денят по диагонал – 5 април 2026 г.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че във вторник САЩ ще унищожат иранските електроцентрали и мостове, ако Техеран не отвори Ормузкия проток в рамките на поставения срок. Тръмп даде ултиматум от 48 часа, като предупреди, че при неизпълнение ще последват удари по ключова инфраструктура, предаде „Ройтерс“.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че самостоятелната отбрана извън НАТО е непосилна за България и би натоварила сериозно икономиката и държавния бюджет. Военният министър подчерта пред БНР, че сигурността на страната е гарантирана именно чрез колективната отбрана в рамките на Алианса.

Открити са взривни вещества край газопровода между Сърбия и Унгария, обяви сръбският премиер президентът Александър Вучич. По думите му, става дума за експлозиви с голяма разрушителна сила, както и детонатори, необходими за тяхното активиране, предаде телевизия N1, цитирана от БТА.

Ръст на цените на храните на едро се отчита тази седмица въпреки поевтиняване на плодовете. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който следи движението на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,5% и достига 2,6 пункта спрямо 2,667 пункта седмица по-рано, при базово ниво от 1,000 пункта през 2005 година.

Нова наредба ще разграничи енергийно бедни и енергийно уязвими домакинства, като целта е по-ясно определяне на групите, които се нуждаят от подкрепа, и по-ефективно насочване на социалните помощи. Това съобщи пред NOVA служебният социален министър Хасан Адемов, като подчерта, че в категорията на уязвимите ще попадат възрастни хора, самотно живеещи граждани и хора, зависими от електроенергия за медицински нужди.