Япония ускорява разработването на физически AI заради недостиг на работна ръка

Физическият изкуствен интелект (Physical AI) се превръща в ключово поле за индустриална надпревара в Япония. Причината е не технологично любопитство, а остър недостиг на работна сила и нужда от поддържане на производителността. Компаниите внедряват AI роботи в заводи, складове и критична инфраструктура.

През март 2026 г. японското министерство на икономиката обяви, че има цел да изгради вътрешен сектор за физически AI и да завземе 30% от световния пазар до 2040 година. Страната вече е лидер в индустриалната роботика, с около 70% от глобалния пазар през 2022 година.

Двигателят на промяната: недостиг на работници
Недостигът на хора е основният фактор за внедряването на физически AI. Културното приемане на роботите, силната индустриална база и мехатрониката също подпомагат този процес. Японското население намалява вече 14-та поредна година, а работоспособното население е само 59.6%, като се очаква да спадне с още 15 милиона до 2044 година.

„Физическият AI вече не е просто въпрос на ефективност, а на индустриално оцеляване“, казва експертът Шо Яманака. Роботите позволяват поддържане на производството и социални услуги дори при ограничена работна сила.

Сила в хардуера и софтуера
Япония е силна в компонентите на роботиката – задвижвания, сензори и системи за управление. Въпросът е дали това предимство ще се пренесе в AI ерата, докато САЩ и Китай изграждат цялостни системи, интегриращи хардуер, софтуер и данни.

Компанията Mujin разработва софтуер за автономни задачи в складове и производство, като прави хардуера по-ефективен. Същевременно компании като SoftBank използват AI модели за визуално разпознаване и контрол в реално време, позволявайки на роботите да изпълняват сложни задачи автономно.

От експерименти към реално внедряване
Японското правителство инвестира 6.3 милиарда долара за развитие на AI и интеграция с роботиката. Автоматизацията е най-напреднала в автомобилния сектор, но нови приложения се появяват и в логистика, складове и управление на сгради.

Япония ускорява разработването на физически AI заради недостиг на работна ръка

Хибридни екосистеми и сътрудничество
Япония залага на хибриден модел: големите компании като Toyota, Mitsubishi и Honda осигуряват мащаб и надеждност, а стартиращите фирми – иновации в софтуера и системите. Това сътрудничество укрепва глобалната конкурентоспособност.

Стартиращи компании като Mujin и Terra Drone създават платформи, които позволяват автоматизация с различни доставчици и бързо внедряване. „Най-ценната стойност ще бъде при този, който контролира внедряването, интеграцията и непрекъснатото подобрение“, обобщава Хогил Дох от Global Brain.

